В ночь на четверг во многих местах Латвии температура воздуха опустится немного ниже нуля, в Латгале и Селии продолжится дождь.

Синоптики прогнозируют, что в западной части страны туман рассеется, а на дорогах возникнет обледенение. Будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха опустится до -2..+3 градусов.

В последний день февраля на большей части страны не ожидается осадков, будет малооблачно. Ожидается слабый ветер, в Курземе ветер будет южным — от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +2..+7 градусов.

В Риге 29 февраля ожидается облачная погода без значительных осадков. Будет дуть слабый ветер. Утром температура воздуха будет колебаться в районе нуля, днем поднимется до +5 градусов.

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