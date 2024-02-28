Foto: LETA
В ночь на четверг во многих местах Латвии температура воздуха опустится немного ниже нуля, в Латгале и Селии продолжится дождь.

Синоптики прогнозируют, что в западной части страны туман рассеется, а на дорогах возникнет обледенение. Будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха опустится до -2..+3 градусов.

В последний день февраля на большей части страны не ожидается осадков, будет малооблачно. Ожидается слабый ветер, в Курземе ветер будет южным — от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +2..+7 градусов.

В Риге 29 февраля ожидается облачная погода без значительных осадков. Будет дуть слабый ветер. Утром температура воздуха будет колебаться в районе нуля, днем поднимется до +5 градусов.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit