В ближайшее время объявят красное штормовое предупреждение на реке Даугава у города Екабпилс, сообщил представитель Латвийского центра среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Виксна отметил, что в этом году большие проблемы с наводнениями могут возникнуть у жителей вдоль реки Даугавы от Екабпилса до Плавиняс.

Как сообщал портал Delfi, что на реке рядом с Плавиняс и выше по течению идет ледоход, уровень воды поднимается.

На реке Даугава у Плавин появляются и двигаются новые ледяные массы, нарушая обычное течение реки и вызывая резкие колебания уровня воды.

После часа ночи уровень воды резко повысился. Чтобы не застать население врасплох, перед возможным наводнением, сотрудники муниципальной полиции после распоряжения руководителя администрации Плавин Андри Амбаиня разбудили жителей улицы Угунсдзесею, призвав их готовиться к возможной эвакуации.

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