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По информации Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, на Даугаве близ Екабпилса в среду вечером объявлено красное предупреждение.

Красное предупреждение действует на участке Даугавы от Екабпилса до Зельки.

Угроза наводнения сохранится в ближайшие дни. Специалисты отмечают, что в этом году самые большие проблемы из-за паводка могут возникнуть у проживающих возле Даугавы на участке от Екабпилса до Плявиняс.

Выше, в Аугшдаугавском крае, уровень угрозы наводнения не так высок.

Виксна подчеркнул, что развитие событий во время паводка трудно прогнозировать, но, скорее всего, угроза наводнения может сохраниться в течение недели.

Как сообщал портал Delfi, что на реке рядом с Плавиняс и выше по течению идет ледоход, уровень воды поднимается.

На реке Даугава у Плавиняс появляются и двигаются новые ледяные массы, нарушая обычное течение реки и вызывая резкие колебания уровня воды.

На заседании Екабпилсской комиссии по гражданской обороне была проверена готовность служб самоуправления к ситуациям, которые могут возникнуть, если в самоуправлении начнется наводнение.

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