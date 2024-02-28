По информации Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, на Даугаве близ Екабпилса в среду вечером объявлено красное предупреждение.

Красное предупреждение действует на участке Даугавы от Екабпилса до Зельки.

Угроза наводнения сохранится в ближайшие дни. Специалисты отмечают, что в этом году самые большие проблемы из-за паводка могут возникнуть у проживающих возле Даугавы на участке от Екабпилса до Плявиняс.

Выше, в Аугшдаугавском крае, уровень угрозы наводнения не так высок.

Виксна подчеркнул, что развитие событий во время паводка трудно прогнозировать, но, скорее всего, угроза наводнения может сохраниться в течение недели.

Как сообщал портал Delfi, что на реке рядом с Плавиняс и выше по течению идет ледоход, уровень воды поднимается.

На реке Даугава у Плавиняс появляются и двигаются новые ледяные массы, нарушая обычное течение реки и вызывая резкие колебания уровня воды.

На заседании Екабпилсской комиссии по гражданской обороне была проверена готовность служб самоуправления к ситуациям, которые могут возникнуть, если в самоуправлении начнется наводнение.

Могут отключать электричество

В зонах обширного разлития рек может пострадать и инфраструктура энергоснабжения, сообщает Rus.lsm.lv. Поэтому AS Sadales tīkls информирует, что будет следить за ситуацией и в целях безопасности на время отключать подачу электроэнергии на пострадавших территориях. Сделать это просят и самих жителей подверженных риску территорий.

С усилением таяния льда (прежде всего в бассейне Даугавы) опасности затопления подвергаются и жилые дома. Sadales tīkls напоминает об индивидуальных мерах безопасности: важнее всего по возможности позаботиться, чтобы влага не попала в электроприборы и электропроводку.

Об обнаруженных опасных местах следует немедленно сообщать по единому номеру оперативных служб 112 либо прямо на дежурный круглосуточный номер Sadales tīkls 8404. О менее опасных ситуациях можно передать информацию и на сайте sadalestikls.lv в разделе "Сообщения о повреждениях" (Pieteikt bojājumu).

Предприятие призывает население помнить о личной безопасности:

позаботиться, чтобы во дворе, подвале и в других местах, которые могут оказаться затоплены, не находились подключенные к сети напряжения электроприборы, провода;

если возможно, заранее прекратить подачу электроэнергии в помещения, подверженные риску затопления, выключив рубильник или предохранители.

Централизованные временные отключения могут продлиться некоторое время, предупреждает Sadales tīkls — пока электроприборами не станет снова безопасно пользоваться.

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