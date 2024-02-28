Общество "Европейское движение в Латвии" при поддержке Центральной избирательной комиссии (ЦИК) начало инициативу "Молодежь, создавай демократию!" ("Jaunieti, veido demokrātiju!"), цель которой — пригласить латвийскую молодежь и студентов университетов на работу в избирательные участки на выборах в Европейский парламент (ЕП), сообщила агентству LETA вице-президент общества Лолита Чигане.

На выборах в ЕП, которые состоятся 8 июня, граждане Латвии смогут избрать девять представителей интересов своей страны в Европе. Чигане подчеркнула, что и в этом году снова стал актуальным вопрос об участии избирателей, особенно молодежи.

Вице-президент общества пояснила, что в других страна-членах Европейского союза (ЕС), например, в Эстонии, Финляндии, Италии, практическое вовлечение молодежи в центральное событие демократических процессов — выборы — уже давно является привычной практикой. По ее мнению, важно, чтобы это вовлечение происходило во взаимодействии — молодые люди становятся членами комиссий и руководителями участков, а университеты и высшие учебные заведения за работу на избирательных участках предлагают зачеты или кредитные пункты по предметам, связанным с политическим участием.

Общество "Европейское движение в Латвии" обратилось к латвийским вузам с идеей создания такой системы. На инициативу отозвались Резекненская академия технологий, Видземская высшая школа, Лиепайский университет, Даугавпилсский университет и Рижский университет имени Страдиня.

"Демократии лучше всего учиться, переживая ее. 8 июня около 6000 работников избирательных участков позаботятся о том, чтобы каждый избиратель на избирательном участке мог удостовериться в честном проведении выборов и значении каждого голоса. "Европейское движение в Латвии" призывает студентов и молодых людей взять на себя часть этой ответственности, подав заявку на работу в избирательных участках”, - отметила Чигане.

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