Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сегодня получил от посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола государственную награду Украины — орден "За заслуги" первой степени, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил министра иностранных дел 28 декабря прошлого года за важный личный вклад в укрепление международного сотрудничества с Украиной, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и содействие глобальной поддержке Украины.

Во время встречи с послом Украины Кариньш выразил благодарность украинскому государству и народу за оказанную ему честь и подтвердил неизменную поддержку Латвией государственности и территориальной неделимости Украины.

Всеобъемлющая экономическая, политическая, военная и гуманитарная поддержка Латвией Украины будет продолжена до ее победы, подчеркнул министр иностранных дел.

В беседе должностные лица обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также осуществленные Латвией дипломатические усилия по поддержке Мирной инициативы Украины.

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