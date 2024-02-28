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В латвийских СМИ прозвучала информация о возможном отказе от возврата налога за оправданные расходы, однако Служба государственных доходов (VID) не планирует это делать. Возврат налога будет доступен жителям Латвии и в будущем, однако VID ищет способы сделать его удобнее и проще, сообщается на сайте учреждения.

Одним из способов упростить людям возможность получения переплаты по налогам являются электронные чеки, которые медицинское учреждение подает в VID и жителям не приходится делать это самостоятельно. В настоящее время более 470 медучреждений по всей Латвии могут предоставить своим клиентам такую ​​услугу.

Как пояснили в VID, двигаясь к более широкому использованию такого решения, можно было бы отказаться от подачи документов об обоснованных расходах и обеспечить автоматический возврат переплаченного налога.

В целом на заседании комиссии Сейма по бюджету и финансам на этой неделе депутаты вместе с представителями VID обсудили действия, которые необходимо предпринять в Латвии для сокращения теневой экономики. Рассматривая практику других стран, были упомянуты скандинавские страны, где такое возмещение обоснованных расходов не происходит и жителям компенсируют эти расходы льготами, однако в Латвии такой сценарий не рассматривается.

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