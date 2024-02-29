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Профессиональные медицинские организации в письме ответственным министерствам призвали усилить ответственность за нападения на медиков, сообщает Латвийское радио.

Президент Латвийского общества врачей, семейный врач Илзе Айзсилниеце рассказала о данных опроса Латвийской ассоциации молодых врачей, согласно которым 15,5% медиков сталкивались с физическим насилием со стороны пациентов или их родственников на рабочем месте.

Аналогичный опрос провела Латвийская ассоциация семейных врачей, и о насилии со стороны пациентов или их родственников, в основном эмоциональном, рассказали 80% опрошенных семейных врачей. Это были, например, устные или письменные угрозы.

Айзсилниеце считает, что для решения этой проблемы необходимо изменить законодательство, потому что, например, в настоящее время семейный врач не имеет права отказать в обслуживании пациенту, который относится к нему агрессивно.

Медики рекомендуют дополнить статью 47 Закона о лечении, предусмотрев, что медицинский работник имеет право отказаться от пациента, который проявил к нему агрессию, а также дополнить статью 269 Уголовного закона "Нападение на представителя власти и иное государственное должностное лицо" ответственностью за нападение на медицинского работника.

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