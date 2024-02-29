В четверг, 29 февраля, Сейм принял к рассмотрению поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за использование технологий глубокой фальсификации (дипфейкинга) в предвыборной агитации. Такое нарушение будет караться сроком заключения до четырех лет или краткосрочным лишением свободы, или пробационным надзором, или общественными работами, или денежным штрафом, следует из законопроекта.

Законопроект подали депутаты от коалиционных партий — "Нового Единства", "Прогрессивных" и Союза "зеленых" и крестьян.

"В последние годы фото-, видео- и аудиоматериалы, созданные с помощью технологий дипфейкинга, стали неотъемлемой частью избирательных кампаний. Например, в прошлом году дипфейк-контент, созданный с целью подорвать какого-либо кандидата, констатирован в предвыборных кампаниях Аргентины, Словакии и Польши", — поясняется в аннотации к законопроекту.

Речь идет о том, что современные технологии позволяют имитировать с достаточной долей достоверности речь, вложив в уста, к примеру, политика слова, которые он никогда не говорил. Например, в соцсетях в начале февраля появлялись ролики, в которых журналисты Латвийского телевидения и президент страны Эдгар Ринкевич "рекламировали" некую инвестиционную платформу и обещали огромные доходы участникам. Госполиция предупредила: реклама — мошенническая.

Авторы предложения считают, что распространение подобного содержания стало уже существенной угрозой и для проведения честных и свободных выборов. Многие потенциальные избиратели сами признают, что не способны распознать контент, созданный с помощью технологий глубокой фальсификации. Поэтому правовое регулирование технологий глубокого контрафакта стало актуальным вопросом как в парламентах ряда стран, так и в структурах Евросоюза.

В аннотации к законопроекту говорится, что в нескольких штатах США уже вступили в силу первые правовые акты, которые предусматривают наказания за использование в предвыборной агитации нелегального контента, созданного с помощью технологий глубокой фальсификации

"Цель данных поправок — обеспечить право избирателей на участие в честных и свободных выборах, на которые не влияет бесконтрольное использование технологий глубокой фальсификации. Учитывая стремительное развитие технологий глубокой фальсификации, необходимо срочно регулировать использование этих технологий также в процессе предвыборной агитации в Латвии", — говорится в аннотации.

Также сегодня Сейм принял к рассмотрению законопроекта президента Латвии Эдгара Ринкевича, предусматривающий, что политические партии и объединения должны будут в обязательном порядке информировать об использовании технологий искусственного интеллекта в подготовке предвыборных агитационных материалов.



Законопроекты могут вступить в силу к выборам в самоуправления 2025 года. Предвыборная кампания в Еврорпарламент уже стартовала.

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