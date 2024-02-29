Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру по расследованию преступлений в работе государственных учреждений уголовное дело против семи человек о возможном систематическом взяточничестве в Ропажском самоуправлении в связи с договорами о ремонте и содержании дорог.

Взятки давались, чтобы добиться выгодных для конкретного предприятия решений в объявленных самоуправлением закупках.

KNAB предлагает начать уголовное преследование четырех должностных лиц, двух представителей предприятия и одного физического лица, сообщили в бюро порталу Delfi.

Также предлагается продолжить применение принудительных мер к предприятию, в интересах которого совершались преступления.

Как установило следствие, представители предприятия систематически давали взятки нескольким муниципальным чиновникам для получения информации ограниченного доступа о планируемых закупках.

Получив информацию, представители предприятия привлекли другое физическое лицо и дали взятку членам закупочной комиссии, добившись таким образом победы в конкурсе Ропажского самоуправления и заключив с ним договор более чем на 680 000 евро о содержании и благоустройстве дорог.

24 октября 2022 года KNAB начал уголовный процесс о взяточничестве, предложении взятки, получении взятки, подстрекательстве к даче взятки и разглашении неразглашаемой информации, не составляющей государственную тайну.

Как рассказали в KNAB, расследуемый уголовный процесс — объемный и сложный, а информация, полученная в ходе следствия, стала основанием для возбуждения еще двух уголовных дел. По одному из них прокуратура уже предъявила обвинение.

Второе уголовное дело было выделено 11 октября прошлого года. В ходе расследования установлено, что руководитель структурного подразделения Ропажского самоуправления предположительно принял взятку от члена правления конкретного дорожно-строительного предприятия для получения права на аренду земли, принадлежащей самоуправлению.

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