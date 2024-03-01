Осенью стоимость наиболее дорогих рецептурных лекарств — которые стоят пять и более евро — может снизиться на 15-20%, сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Планируется, что плату за услуги фармацевта будут покрывать пациент и государство, при этом плата пациента может составить до 75 центов. В настоящее время взимается 71 цент в качестве солидарного платежа за рецепт на компенсируемые медикаменты.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчеркнул, что один препарат должен стоить одинаково, если пациент покупает его в аптеке — вне зависимости от диагноза и того, является ли он компенсируемым или рецептурным. Но министр признал, что наиболее существенные изменения коснутся рецептурных медикаментов, которые стоят пять и более евро, поскольку именно из-за них жители Латвии едут в Литву и Эстонию.

Минздрав поясняет, что предложенные изменения направлены на то, чтобы за короткий срок достичь сокращения личных расходов жителей на рецептурные лекарства примерно на 15-20%. Этого планируется добиться за счет пересмотра размера допустимых наценок на лекарства, а также увеличения установленной государством компенсации на компенсируемые медикаменты.

Директор департамента фармацевтики Минздрава Инесе Каупере подчеркнула, что в Латвии число аптек на душу населения на 44% превышает средний показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По оценке Каупере, разработанная министерством модель не ухудшает, а улучшает ситуацию аптек, в том числе индивидуальных, которых в Латвии насчитывается 168.

При определении наценки крупных торговцев Минздрав руководствовался и рекомендациями Всемирного банка, пояснила Директор департамента фармацевтики Минздрава Инесе Каупере.

Если же крупные оптовые торговцы попытаются манипулировать ценами на рецептурные медикаменты, государству, возможно, придется создать свое предприятие оптовой торговли медикаментами. Абу Мери заявил, что этот вопрос обсуждается и на политическом уровне.

Абу Мери добавил, что новая модель наценки на лекарства пока не предполагает регулирования цен на безрецептурные медикаменты и пищевые добавки. Сначала планируется понять, как будут работать новые цены в отношении рецептурных препаратов, возможно, что-то потребуется улучшить через полгода-год. По прогнозам, жители смогут ощутить эффект этих изменений уже осенью.

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