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В понедельник, 26 февраля, впервые состоялся телемост между украинским Харьковом и латвийским Даугавпилсом, организованный общественными организациями "Русский голос для Латвии", New East и харьковской радиостанцией "Накипiло" при поддержке посольства США в Латвии.

Цель мероприятия состояла как в обсуждении актуальных проблем в связи с начатой Россией полномасштабной войной в Украине и способах их преодоления, так и в обмене опытом между жителями городов-побратимов.

Жители Харькова рассказали, что многие хоть и не ожидали начала полномасштабного вторжения, но в глубине души понимали — это может произойти. "Некоторые люди готовились морально или физически, каждый готовился по-своему, кто-то покупал рюкзаки и обмундирование. Кто-то запасался едой", — сказала 22-летняя журналистка "Накипiло" Анна Мясникова, которая сейчас проживает в Харькове, но родом из Донецкой области.

Бывший журналист, а ныне волонтер Анна Гин заявила, что, к сожалению, для жителей Харькова война в каком-то смысле превратилась в рутину.

"Чудовищно произносить фразу "Я привыкла к войне". Но, к сожалению, это факт. Мы действительно привыкли, особенно те, кто никуда не выезжал. Приезжал коллега, завыла сирена, а я ее не слышу", — рассказала она.

Харьковчане пояснили, почему решили остаться в Украине, и о том, что им помогает не терять надежду. Между тем, жители Даугавпилса были заинтересованы тем, как можно решить вопрос раскола общества из-за языка и неоднозначной позиции некоторых горожан в отношении войны. Они хотели понять, что им делать и как бороться с российской пропагандой.

Гин считает, что языковой вопрос — это вопрос поколений. По ее словам, люди среднего возраста и молодежь с легкостью переходят на украинский языке. "Перейти в Украине на украинский язык не составляет сложности никакой, но, возможно, это сложно для пенсионеров", — отметила волонтер.

Житель Харькова Егор Ярцев подчеркнул, что нужно проводить "дероссиянизацию", а не дерусификацию, то есть, заниматься искоренением идеологии путинизма: "Нужна не дерусификация, а дероссиянизация. Когда люди думают, что все проплачено. Путинизм — это цинизм, неверие в идеалы, презрение какой-либо активности, презрение реальных убеждений".

Главный вывод — важно заниматься общественным просвещением и не вестись на действия российской пропаганды, которая пытается посеять вражду между людьми по принципу "разделяй и властвуй".

Ярцев также отметил важность солидарности и поддержки в борьбе с российской агрессией. "Бороться против кракена лучше гурьбой", — заявил он, пояснив, что Украина и ее народ очень ценят помощь, которую оказывают европейские страны, в том числе Латвия.

В свою очередь, Анна Гин подчеркнула,что украинцев вдохновляют митинги в Европе, где люди выходят с флагами Украины. Для жителей Харькова, находящегося у самой линии фронта и границы с Россией, это особенно ценно.

Из Даугавпилса в телемосте участвовали представители "Русского голос для Латвии" — Лариса Янина, Борис Янин и Борис Линников, представители New East — Алина Хачетлова, Эдуард Бельников и Марина Иванова, а также главный редактор Chayka.lv Инна Плавока и журналист Chayka.lv Анастасия Шубина, актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов, журналист Сергей Кузнецов и украинка Вероника Козловская, приехавшая в Даугавпилс из Мариуполя после начала полномасштабной войны в Украине.

По ту сторону экрана, в студии харьковской радиостанции "Накипiло" ("Накипело"), были жители Харькова: Егор Ярцев, бывший журналист и публицист, а ныне волонтер Анна Гин, 20-летняя студентка-художница Александра Зверлинг, молодой актер Евгений Куприанов, 22-летняя журналистка "Накипiло" Анна Мясникова. Модерировал разговор еще один харьковчанин — Виктор Пичугин. Также в Харькове во время телемоста находились организаторы мероприятия от "Русского голоса для Латвии" — председатель правления организации Мартин Левушкан и руководитель проекта Сергей Калинин.

В декабре организации "Русский голос для Латвии" и New East при поддержке посольства США также проводили встречу и общественную дискуссию между жителями Даугавпилса и беженцами из Харькова "Граница. Харьков — Даугавпилс".

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