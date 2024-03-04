Важно продолжать операции по поиску киберугроз, чтобы своевременно выявлять и пресекать инициированные другими странами кибероперации в инфраструктуре Латвии, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, посетивший в понедельник, 4 марта, учреждение по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич ознакомился с условиями работы, направлениями деятельности учреждения и текущими событиями в киберпространстве.

Президент встретился с руководителем Cert.lv Байбой Кашкиной и директором Института математики и информатики Латвийского университета (ЛУ) Инарсом Опманисом, а также посетил операционный центр и лабораторию оборудования индустриального контроля Cert.lv.

В ходе визита президент высоко оценил целенаправленную работу Cert.lv и ее партнеров по выявлению киберугроз, получению своевременной информации и соответствующему реагированию. Ринкевич поблагодарил всех союзников Латвии, в том числе США и Канаду, которые поддерживают Латвию в этой работе и поддерживают киберустойчивость во всем Европейском Союзе и НАТО.

Дрегерис отмечает, что защита киберпространства Латвии особенно важна в контексте гибридной угрозы и полномасштабного вторжения России в Украину. Задача Cert.lv — сделать так, чтобы Латвия была сложной и недостижимой мишенью для киберзлоумышленников.

Cert.lv является структурным подразделением Института математики и информатики Латвийского университета, которое работает в подчинении Министерства обороны в соответствии с положениями Закона об информационных технологиях. Основне задачи Cert.lv — поддержание и обновление информации об угрозах безопасности информационных технологий (ИТ), оказание поддержки государственным учреждениям в сфере ИТ-безопасности, оказание поддержки в предотвращении инцидентов ИТ-безопасности физическим или юридическим лицам, если инцидент связан с латвийским IP-адресом или доменом ".lv" при организации информационных и образовательных мероприятий в этой области.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!