Риквейлис до сих пор был советником по обороне при посольстве Латвии в США. Ранее он также был председателем правления директоров организации по управлению проектом наблюдения за территорией Альянса НАТО, национальным экспертом в Генеральном секретариате Еврокомиссии, советником по обороне при представительстве Латвии в НАТО и Евросоюзе, а также занимал различные должности в Министерстве обороны Латвии.
Риквейлис получил степень магистра в американской высшей школе Naval Postgraduate School со специализацией в области международной безопасности, степень магистра социальных наук в Латвийском университете со специализацией на публичном управлении, также он пополнил знания в оборонном колледже НАТО.
После почти пяти лет работы свою должность оставил прежний советник премьер-министра по национальной безопасности Марис Цепуритис. В дальнейшем он займется важными для безопасности и внешней политики Латвии вопросами.