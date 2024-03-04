Foto: Valsts kanceleja
Советником премьер-министра Эвики Силини (Новое единство) по вопросам национальной безопасности с понедельника, 4 марта, стал Айрис Риквейлис, сообщили порталу Delfi в Госканцелярии.

Риквейлис до сих пор был советником по обороне при посольстве Латвии в США. Ранее он также был председателем правления директоров организации по управлению проектом наблюдения за территорией Альянса НАТО, национальным экспертом в Генеральном секретариате Еврокомиссии, советником по обороне при представительстве Латвии в НАТО и Евросоюзе, а также занимал различные должности в Министерстве обороны Латвии.

Риквейлис получил степень магистра в американской высшей школе Naval Postgraduate School со специализацией в области международной безопасности, степень магистра социальных наук в Латвийском университете со специализацией на публичном управлении, также он пополнил знания в оборонном колледже НАТО.

После почти пяти лет работы свою должность оставил прежний советник премьер-министра по национальной безопасности Марис Цепуритис. В дальнейшем он займется важными для безопасности и внешней политики Латвии вопросами.

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