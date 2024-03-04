Foto: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš
Президента Латвии Эдгара Ринкевича во время одного из рейсов пришлось пересадить в эконом-класс, поскольку в самолете находился подозрительный пассажир, сообщает передача 360TV Ziņneši.

"Чаще всего мы стараемся выбирать прямые рейсы. Но нередко это невозможно и приходится лететь с пересадкой. Конечно, при пересадке ожидание следующего рейса может занять несколько часов. Были случаи, когда нужно адаптировать программу под график полетов — тогда приходится сжимать встречи в более короткие сроки, возможно, даже отказываться от какой-то встречи или элемента программы, чтобы успеть на рейс", — заявил в интервью передаче советник президента по иностранным делам Эдвинс Северс.

Во время одного из коммерческих рейсов, Ринкевича пришлось пересадить в эконом-класс из соображений безопасности.

"Там один из пассажиров, казалось, мог представлять угрозу. [..] Во время посадки он был ориентирован на конфликт и сидел очень близко к президенту", — рассказал советник, подтвердив, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

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