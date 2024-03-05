У Кабинета министров Латвии собрались фермеры и лесорубы. Цель протеста — привлечь внимание к долговременно игнорируемым проблемам, затрагивающим владельцев лесов и работников лесной отрасли Латвии, включая один из наиболее болезненных вопросов компенсации владельцам лесных участков, переданных под охрану природы.

На протест собрались около 600 человек. В протестной акции также участвуют шесть тракторов.

Протестная акция направлена на привлечение внимания правительства к "реальным угрозам, что за зелеными инициативами в ЕС скрываются серьезные обременения на сельскохозяйственные земли, находящиеся в частной собственности — что грозит огромными убытками латвийским крестьянам", сообщает один из организаторов протеста Zemnieku saeima.

Организаторы протеста требуют от правительства предоставить справедливую компенсацию, а также не создавать новые территории с ограничениями хозяйственной деятельности до введения справедливой компенсации.

Meža protestā ļoti labs vides objekts. Nozāģēsiet dabas kāju un tad gan visi kritīsim. pic.twitter.com/bK37yajzeZ — Liene Brizga-Kalnina (@LieneBrizga) March 5, 2024

Представители лесной отрасли требуют разработать концепцию внедрения добровольной системы охраны природы в Латвии и устранить неравенство в обращении с лесной отраслью Латвии по сравнению с другими странами ЕС, снизив бюрократию, подрывающую международную конкурентоспособность лесной отрасли.

В настоящее время, определяя ограничения на лесные участки, компенсации их владельцам являются несправедливыми, считают организаторы протеста. За каждый гектар, на котором владельцу леса отказывают или существенно ограничивают хозяйственную деятельность, выплачивается от 50 до 190 евро в год, что составляет менее 1% от реальной стоимости леса.

Участвующие в протеста сельскохозяйственные работники поддерживают требования лесной отрасли и повторно выступают за ранее выдвинутые требования — отказ от национальных ограничений землепользования или других ограничений в использовании земли.

Акция протеста фермеров в Риге запланирована и на осень, в октябре, сообщил в интервью Латвийскому радио председатель правления организации Zemnieku saeima Юрис Лаздиньш.

Осенью заканчиваются сезонные сельскохозяйственные работы и утверждается государственный бюджет. "Если в ходе летних переговоров не удастся достичь выполнения наших желаний и требований, то мы обязательно будем добиваться этого осенью", — сказал Лаздиньш.

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