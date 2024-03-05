Россия уже существенно сократила свои кадровые ресурсы и вооружение вблизи границы с Латвией. Из-за этого России не хватает военной мощи и ресурсов для наступления на страны НАТО , говорится в заявлении, распространенном Национальными вооруженными силами (НВС).

НВС отмечают, что военная неспособность России одержать победу и огромные потери ресурсов в войне в Украине свидетельствуют о системной слабости и стагнации на всех уровнях российского командования. При этом для того, чтобы Россия напала на одну из стран-участниц НАТО, необходим ряд предпосылок и специфическая ситуация. НВС обращают внимание на то, что подобных предпосылок для российской агрессии против стран НАТО не существует.