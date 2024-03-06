12 самоуправлений решили привести в порядок свою сеть школ в следующем учебном году, сообщила агентству LETA директор департамента образования Министерства образования и науки Эдите Канавиня.

Самоуправления должны были принять решение о реорганизации до 1 марта, за полгода до начала нового учебного года. Самоуправление информирует министерство о своем решении, предоставляя документы и прося министерство утвердить решение.

Упорядочение сети школ означает, как правило, объединение малых учебных заведений, централизацию школ.

Канавиня не смогла точно сказать, реорганизация скольких школ уже объявлена, так как министерство продолжает получать от самоуправлений информацию о принятых решениях. Восемь самоуправлений сообщили, что примут решение о реорганизации школ к маю, а школьная сеть девяти самоуправлений уже соответствует критериям, предложенным Министерством образования.

Канавиня описывает процесс согласования решений как очень длительный. Родители и общественность также попросили оценить данные, на которых местные власти основывают свои решения. Министерство будет постепенно публиковать информацию о согласованных решениях.

За первые два месяца года было согласовано 15 решений самоуправлений о реорганизации или закрытии образовательных учреждений, семь из которых касались детских садов.

В прошлом году в Латвии было закрыто или реорганизовано 52 образовательных учреждения.

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