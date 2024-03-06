Лимбажское отделение латвийской организации Daugavas Vanagi подало заявку на проведение традиционного марша в память легионеров 16 марта в центре Риги, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

Марш с возложением цветов к Памятнику Свободы запланирован с 11 до 13 часов по маршруту "улица Скарню, 24 — улица Скарню — улица Калькю — площадь Свободы".

Мероприятие 16 марта ежегодно собирает как сторонников шествия, так и их противников.

Латвийское государство почитает своих погибших солдат в День Лачплесиса, 11 ноября. 16 марта не является официальным государственным днем памяти.

В годы Второй мировой войны был незаконно создан Латышский легион, официальное название которого — Латышский добровольческий легион СС, или сокращенно — Латышский легион.

Идея Дня памяти Латышского легиона появилась в 1952 году у латышских ветеранов в эмиграции в Лондоне в организации Daugavas Vanagi.

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