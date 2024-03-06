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В Латвии не будет и не нужна такая гражданская оборона, какая существовала в советское время, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") после встречи в среду, 6 марта, с президентом страны Эдгаром Ринкевичем.

Самоуправления региона восточной границы подали на рассмотрение почти 300 заявок на создание объектов инфраструктуры двойного назначения. Министерство охраны среды и регионального развития получило от самоуправлений 256 заявок на проекты мобильности на общую сумму 1,27 миллиарда евро и 106 заявок на объекты сервисной инфраструктуры на сумму более 250 миллионов евро.

Отвечая на вопрос о том, насколько реально реализовать подобные проекты, премьер-министр сказала, что министр внутренних дел обобщил потребности, которые можно было бы адресовать Европейскому союзу, чтобы способствовать созданию укрытий. По словам Силини, ожидаются четкие сигналы о том, в каких местах люди смогут укрыться в случае необходимости, чтобы обозначить эти места.

По словам Силини, среднесрочным и долгосрочным планом на данный момент является разработка строительных норм и правил для убежищ. Министерство экономики должно разработать их до осени.

"Нам нужны решения сейчас. Поэтому хорошо, что мы работаем на основе четких стандартов на среднесрочную перспективу и на будущее. Мы оценим потребности самоуправлений. Нам нужно понять, что волнует самоуправления, каковы их потребности, ведь сумма так велика", — сказал Силиня.

Она отметила, что иногда самоуправления видят проблемы, которые не всегда можно решить на государственном уровне.

"Это поможет вместе с отраслевыми министерствами, местными властями сформировать понимание того, что необходимо для гражданской обороны. […] Мы должны уметь работать с новыми стандартами и принципами. Мы продолжим показывать и самоуправлениям, и людям, что мы работаем над гражданской обороной, показывая на практике места, где можно укрыться в случае необходимости", — сказала Силиня.

Президент отметил, что у него не было возможности детально изучить просьбы самоуправлений. По его словам, список потребностей длинный — дополнительные деньги нужны и на здравоохранение, и на оборону. Деньги нужны и для повышения зарплат сотрудникам МВД. В то же время люди хотят либо снижения налоговых ставок, либо уменьшения налогов.

"Если мы сложим все вместе, то поймем, в каком состоянии находится наша экономика. Мы должны быть достаточно реалистичными. […] Речь идет о подвалах. Нельзя построить новые убежища за короткое время, поэтому нужно посмотреть, что у нас есть, какие подвалы, какие помещения можно использовать, что могут сделать самоуправления вместе с системой обороны и Государственной пожарно-спасательной службой. Часто для того, чтобы очистить подвал или привести его в порядок, не требуется сотен тысяч или миллионов евро, но нужно потрудиться", — сказал президент.

По словам Ринкевича, хорошо, что самоуправления подали заявки. Их нужно будет оценить, а также постараться понять, что ресурсы не безграничны. По мнению президента, необходимо мыслить творчески.

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