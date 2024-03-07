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Сорвав установленный законом срок, уже после того, правительственная коалиция анонсировала роспуск Резекненской городской думы, депутаты самоуправления в четверг, 7 марта, приняли городской бюджет и избрали нового мэра, сообщает агентство LETA. Через полчаса после этого голосования депутаты избрали нового мэра — Алексея Стеца, который, как и отстраненный от этой должности Александр Барташевич, представляет партию Kopā Latvijai.

Согласно законодательству, самоуправления должны принять бюджет через два месяца после того, как утвержден государственный бюджет. В этом году дедлайн был 21 февраля 2023 года. Резекне оказалось единственным самоуправление страны, которое это не сделало. Праващая в городе партия Kopā Latvijai (8 из 13 депутатов) долго не принимала бюджет, не решаясь вводить режим экономии. Ранее — в ноябре от должности председателя думы был отстранен Александр Барташевич.

С двухнедельным опозданием — уже под угрозой роспуска — Резекненская городская дума утвердила бюджет и избрала мэра. В обоих случаях "за" голосовали 8 из 12 депутатов.

Кто такой Алексей Стец?

Алексей родился в 1980 году, окончил факультет международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета. Он был избран в Резекненскую городскую

на муниципальных выборах 2021 года по списку партии "Согласие", как и Барташевич. Когда Барташевич был исключен из "Согласия" и создал партию Kopā Latvijai последовал за мэром. У партии Kopā Latvijai — большинство в думе: 8 из 13 депутатов. Все ранее состояли в "Согласии".

Стец избирался в Резекнескую городскую думу от "Согласия" также в 2013 и 2017 годах.

С момента отстранения от должности Барташевича вице-мэр Резекне Алексей Стец исполнял его обязанности.

Бездефицитный бюджет и просьба о госзайме

Резекненская дума утвердила также бездефицитный бюджет на 2024 год в объеме 52 миллионов евро. Сумма обязательств в бюджете составляет 21,9%. На погашение основного долга запланировано 2,4 миллиона евро, на погашение процентов по кредиту — 3,4 миллиона евро.

Как сообщила руководитель Финансового управления самоуправления Велта Векшина, большая доля обязательств объясняется тем, что в предыдущие годы в доходы бюджета входили значительные средства Европейских структурных фондов.

Отстраненный от должности мэра Александр Барташевич (Kopā Latvijai) предложил не вводить в городе четырехдневную рабочую неделю для администрации самоуправления, поскольку плановые доходы самоуправления к 1 марта превышают запланированные на 0,5 млн евро. Эта сумма, по мнению бывшего мэра, полностью покрывает запланированную экономию от четырехдневной рабочей недели.

Векшина сообщила, что и в прошлом году произошло перевыполнение запланированных доходов на общую сумму почти миллион евро.

За бюджет проголосовали восемь из 12 присутствующих депутатов думы.

После принятия бюджета депутаты также единогласно поддержали решение запросить у Государственной кассы займ в размере чуть более 4 миллионов евро. Напомним, что утверждение Резекненской городской думой бюджета было со стороны государства для получения займа.

26 февраля правительственная коалиция заявила, что принято политическое решение: Резекненская городская дума будет распущена, но досрочные выборы проводиться не будут. Планируется назначить администрацию, которая проработает до очередных выборов в июне 2025 года. Однако пока законопроект о роспуске не подан на рассмотрение в Сейм.

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