Завершено размещение бетонных и песочных конструкций на четырех пограничных пунктах в Латвии в качестве первых мер плана по военному укреплению границы и антимобильности.

Во вторник, 6 марта, Кабинет министров утвердил план по военному укреплению восточной границы и антимобильности, на реализацию которого планируется потратить 303 миллиона евро. В соответствии с приказом министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные") во вторник немедленно начались работы по укреплению границы.

Работы по возведению преград начались на пограничных пунктах в Гребнево и Терехово на границе с Россией, а также в Пиедруе и Патерниеки на границе с Беларусью.

Возведенные преграды обеспечат усиление границы и военную антимобильность. Спрудс в соцсетях распространил видео, на котором видно, как солдаты размещают бетонные блоки и конструкции из песка, похожие на те, что используются в создании военных баз.

В Министерстве обороны подтвердили, что проведенные Национальными вооруженными силами во вторник действия выполнены в запланированном объеме. Согласно утвержденному правительством плану, работы по укреплению границы продолжаются.

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