Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) поручила приостановить распространение биологически активной добавки NATEO D pilieni FORTE производства SIA SAGITUS (масляный раствор с указанной дозой 25 мкг или 1000 SV в одной капле; номер партии 262301), сообщили порталу Delfi в PVD.

Распространение продукта приостановлено из-за того, что из Детской клинической университетской больницы поступили сообщения о нескольких случаях интоксикации витамином D у детей, связанных с приемом этого препарата.

PVD проведет проверки, в том числе возьмет образцы для лабораторных исследований, чтобы выяснить, не превышает ли концентрация витамина D в продукте указанную на этикетке.

Учреждение просит воздержаться от употребления данного продукта до окончания проверок.

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