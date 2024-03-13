В своем заявлении Комиссия Сейма по иностранным делам призывает не признавать легитимность так называемых выборов президента России, проходящих на оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины.

Председатель комиссии Рихардс Колс (Национальное объединение), баллотирующийся в Европарламент, заявил, что подобные действия России на международно признанной территории Украины незаконны и не будут признаны.

"В сегодняшней России правит авторитарный режим, характеризующийся фиктивными выборами и имитацией демократии. Эти президентские выборы не будут ни свободными, ни справедливыми, поскольку подавляется оппозиция и независимые СМИ. Здесь нет вызывающей доверие политической конкуренции и отсутствует независимое международное наблюдение, поэтому у выборов президент нет никакой демократической легитимности", — сказал Колс.

В своем заявлении комиссия Сейма решительно осуждает империалистические действия России и ее нынешнюю агрессию против Украины и требует, чтобы ее правительство прекратило все формы пыток и жестокого обращения с политическими заключенными, сняло все необоснованные обвинения и немедленно и безоговорочно освободило всех политических заключенных.

В заявлении депутаты Сейма подчеркивают, что Европейский Союз, его государства-члены и союзники по всему миру должны продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине, включая политическую, экономическую, финансовую и военную помощь, а также поддержку гражданского общества и восстановления государства.

Парламентарии солидарны с Украиной, подтверждая ее независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ.

После полномасштабного вторжения в Украину Россия особо усилила репрессии в отношении политических диссидентов, средств массовой информации и гражданских свобод, жестоко подавляя любую оппозицию и устанавливая уголовную ответственность за антивоенные проявления, говорится в заявлении комиссии. Депутаты напоминают, что российское правительство несет ответственность за серьезные нарушения прав человека и политические репрессии, в том числе за смерть оппозиционера Алексея Навального.

Выборы в России будут проходить с 15 по 17 марта.

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