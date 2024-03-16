Шествие началось в 11.00 возле церкви Святого Иоанна в Вецриге. Далее оно прошло по маршруту: улица Скарню 24 — улица Скарню — улица Калькю — площадь Бривибас.
Среди участников шествия замечены члены Национального объединения Янис Домбрава, Янис Иесалниекс, Райвис Дзинтарс, Эдвинс Шноре, Эдвардс Ратниекс, Имантс Парадниекс, Эгилс Хелманис и другие.
Участники шествия несли в руках флаги Латвии, Эстонии и Украины. Также по пути следования участники пели песни памяти латышских легионеров.
На улицах Риги выставлены усиленные наряды полиции, включая спецподразделения.
В некоторых местах спецназ полиции организовал живую цепь, чтобы разделить участников шествия от зрителей. К патрулированию привлечены дроны, вертолет Государственной пограничной службы, совершающий полеты на низкой высоте.