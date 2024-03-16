В субботу, 16 марта в Риге проходит ежегодное шествие в память о легионерах, которое проводит Лимбажское отделение организации Daugavas Vanagi Latvijā. Мероприятие завершилось в течение часа и обошлось без инцидентов.

Шествие началось в 11.00 возле церкви Святого Иоанна в Вецриге. Далее оно прошло по маршруту: улица Скарню 24 — улица Скарню — улица Калькю — площадь Бривибас.

Среди участников шествия замечены члены Национального объединения Янис Домбрава, Янис Иесалниекс, Райвис Дзинтарс, Эдвинс Шноре, Эдвардс Ратниекс, Имантс Парадниекс, Эгилс Хелманис и другие.

Участники шествия несли в руках флаги Латвии, Эстонии и Украины. Также по пути следования участники пели песни памяти латышских легионеров.

На улицах Риги выставлены усиленные наряды полиции, включая спецподразделения.

В некоторых местах спецназ полиции организовал живую цепь, чтобы разделить участников шествия от зрителей. К патрулированию привлечены дроны, вертолет Государственной пограничной службы, совершающий полеты на низкой высоте.

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