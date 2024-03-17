Ранним утром голосовать в посолольстве приходили преимущественно пожилые граждане РФ, после 10.30 — стали подходить люди помоложе, сообщает агентство LETA. Однако длинной очереди из желающих проголосовать не наблюдается. У граждан РФ проверяют документы.

Государтвенная полиция и Государственная пограничная служба строго контролируют ситуацию возле посольства.

Параллельно перед посольством РФ проходит пикет, участники которого прибыли с украинскими флагами. Как отмечает агентство LETA, один из участников пикета принес с ведро с красной жидкостью, которую вылили возле места проверки пограничниками документов, на перекрестке улицы Алунана и бульвара Калпака.

Как уже сообщалось, 17 марта сотрудники Госпогранслужбы проверяют документы у тех, кто приходит голосовать: паспорт, срок действия вида на жительство, законность нахождения в Латвии.

Если лица откажутся раскрыть свою личность и не предоставят информацию должностным лицам, не выполнят законные требования должностных лиц, а также совершат иные нарушения, они будут задержаны, а их ответственность будет оценена со всей строгостью закона.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") 14 марта заявила, что участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона и не наказуемо. Участие российских граждан в выборах, по ее словам, не означает поддержку путинского режима.

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