В результате недействительные документы были изъяты и переданы в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) для оценки правового статуса и принятия дальнейших решений. В отношении другого одного гражданина РФ начат процесс об административных правонарушениях по статье 68.2 Иммиграционного закона.
Нарушения, связанные с использованием символов, прославляющих и оправдывающих военную агрессию или военные преступления, не зафиксированы, отмечают в Госполиции.
Ранним утром голосовать в посолольстве приходили преимущественно пожилые граждане РФ, после 10.30 — стали подходить люди помоложе, сообщает агентство LETA. Позже, как свидетельствую фото в соцсетях, очередь на улице возле посольства все же образовалась. У граждан РФ проверяют документы.
В свою очередь, рижские российские политэмигранты присоединились ко всероссийской оппозиционной акции "Полдень против Путина" и проголосовали против его кандидатуры 17 марта в 12:00. Идея акции: прийти к избирательным участкам в России и за рубежом в 12:00 17 марта и проголосуют за любого из подставных соперников Путина или испортят бюллетень.
На акцию в Риге пришли больше ста человек — еще несколько сотен стоят в очереди в посольство в рамках акции "Полдень против Путина". Там выступили журналист Кирилл Мартынов, поэт Константин Рубахин и другие. Также там ставили речи Навального.
Также несколько человек пришли на пикет против организации "выборов президента РФ" в Латвии. Они выступали в поддержку Украины и с осуждением того что власти Латвии допустили голосование в Риге.
Перед посольством РФ проходит пикет, участники которого прибыли с украинскими флагами. Как отмечает агентство LETA, один из участников пикета принес с ведро с красной жидкостью, которую вылили возле места проверки пограничниками документов, на перекрестке улицы Алунана и бульвара Калпака.
Государственная полиция и Государственная пограничная охрана строго контролируют происходящее у здания посольства РФ.
Как уже сообщалось, 17 марта сотрудники Госпогранслужбы проверяют документы у тех, кто приходит голосовать: паспорт, срок действия вида на жительство, законность нахождения в Латвии.
Если лица откажутся раскрыть свою личность и не предоставят информацию должностным лицам, не выполнят законные требования должностных лиц, а также совершат иные нарушения, они будут задержаны, а их ответственность будет оценена со всей строгостью закона.
Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") 14 марта заявила, что участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона и не наказуемо. Участие российских граждан в выборах, по ее словам, не означает поддержку путинского режима.