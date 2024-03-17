В воскресенье, 17 марта, С 8.00 до 12.00 Государственная пограничная служба и Государственная полиция проверила документы у 351 гражданина России, у 14 из них завершился срок действия вида на жительство, сообщает агентство LETA. Напомним, что граждане РФ могут проголосовать на выборах президента в посольстве России — это не преступление, заявила ранее министр юстиции. Однако у граждан РФ латвийские пограничники и полицейские проверяют документы.

В результате недействительные документы были изъяты и переданы в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) для оценки правового статуса и принятия дальнейших решений. В отношении другого одного гражданина РФ начат процесс об административных правонарушениях по статье 68.2 Иммиграционного закона.

Нарушения, связанные с использованием символов, прославляющих и оправдывающих военную агрессию или военные преступления, не зафиксированы, отмечают в Госполиции.

Ранним утром голосовать в посолольстве приходили преимущественно пожилые граждане РФ, после 10.30 — стали подходить люди помоложе, сообщает агентство LETA. Позже, как свидетельствую фото в соцсетях, очередь на улице возле посольства все же образовалась. У граждан РФ проверяют документы.

В свою очередь, рижские российские политэмигранты присоединились ко всероссийской оппозиционной акции "Полдень против Путина" и проголосовали против его кандидатуры 17 марта в 12:00. Идея акции: прийти к избирательным участкам в России и за рубежом в 12:00 17 марта и проголосуют за любого из подставных соперников Путина или испортят бюллетень.

На акцию в Риге пришли больше ста человек — еще несколько сотен стоят в очереди в посольство в рамках акции "Полдень против Путина". Там выступили журналист Кирилл Мартынов, поэт Константин Рубахин и другие. Также там ставили речи Навального.

Также несколько человек пришли на пикет против организации "выборов президента РФ" в Латвии. Они выступали в поддержку Украины и с осуждением того что власти Латвии допустили голосование в Риге.

Перед посольством РФ проходит пикет, участники которого прибыли с украинскими флагами. Как отмечает агентство LETA, один из участников пикета принес с ведро с красной жидкостью, которую вылили возле места проверки пограничниками документов, на перекрестке улицы Алунана и бульвара Калпака.

Государственная полиция и Государственная пограничная охрана строго контролируют происходящее у здания посольства РФ.

Как уже сообщалось, 17 марта сотрудники Госпогранслужбы проверяют документы у тех, кто приходит голосовать: паспорт, срок действия вида на жительство, законность нахождения в Латвии.

Если лица откажутся раскрыть свою личность и не предоставят информацию должностным лицам, не выполнят законные требования должностных лиц, а также совершат иные нарушения, они будут задержаны, а их ответственность будет оценена со всей строгостью закона.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") 14 марта заявила, что участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона и не наказуемо. Участие российских граждан в выборах, по ее словам, не означает поддержку путинского режима.

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