Ожидается слабый ветер, максимальная температура воздуха будет в пределах +1…+6 градусов.
В Риге небо закроют тучи, но день пройдет без осадков. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +3…+5 градусов.
Ранним утром во вторник температура воздуха в Латвии составляла, согласно данным метеостанции, -2..+2 градуса.
Обильных осадков нет, но небо затянуто тучами. Местами в Видземе и Латгалии сгустился туман.
Дует слабый северный, северо-восточный ветер, местами — безветрие.
В Риге небо затянуто облаками, дует слабый северный ветер, температура воздуха +1 градус.
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