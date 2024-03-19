Foto: LETA
Еще в пятницу, 15 марта, раньше обычного срока, в Риге официально открылся сезон открытых летних кафе. В этом году самоуправление получило 224 заявки на открытие таких кафе и выданы уже 113 разрешений.

В пятницу, 15 марта, в Риге было рекордно тепло, поэтому было принято решение начать весенне-летний сезон раньше, чем обычно. Традиционно сезон продолжается с 1 апреля по 31 октября. Однако, согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, есть надежда, что в этом году тепло придет раньше.

В целях поддержки предприятий общественного питания и содействия благоустройству общественных пространств Рижская дума и в этом году утвердила программу софинансирования создания новых парклетов. В этом году из городского бюджета на него будет выделено 100 тысяч евро.

Предприятия общественного питания, желающие построить новые парклеты, смогут подать заявку на софинансирование в размере до 10000 евро, но не более 50% от общей стоимости установки парклетов.

Парклеты — это небольшие общественные зеленые зоны, которые обычно устраиваются на парковках по обочинам улиц и называются зелеными уличными оазисами. Замена отдельных парковочных мест на расширения тротуаров — распространенный способ сбалансировать уличное пространство для пешеходов и автомобилей. Парклет также предназначен для предпринимателей. Это типичное решение, предлагаемое самоуправлением, его можно быстро и легко создать. Документы на размещение типового решения необходимо подать в Центр жителей районов города Риги.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit