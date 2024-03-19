Еще в пятницу, 15 марта, раньше обычного срока, в Риге официально открылся сезон открытых летних кафе. В этом году самоуправление получило 224 заявки на открытие таких кафе и выданы уже 113 разрешений.

В пятницу, 15 марта, в Риге было рекордно тепло, поэтому было принято решение начать весенне-летний сезон раньше, чем обычно. Традиционно сезон продолжается с 1 апреля по 31 октября. Однако, согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, есть надежда, что в этом году тепло придет раньше.

В целях поддержки предприятий общественного питания и содействия благоустройству общественных пространств Рижская дума и в этом году утвердила программу софинансирования создания новых парклетов. В этом году из городского бюджета на него будет выделено 100 тысяч евро.

Предприятия общественного питания, желающие построить новые парклеты, смогут подать заявку на софинансирование в размере до 10000 евро, но не более 50% от общей стоимости установки парклетов.

Парклеты — это небольшие общественные зеленые зоны, которые обычно устраиваются на парковках по обочинам улиц и называются зелеными уличными оазисами. Замена отдельных парковочных мест на расширения тротуаров — распространенный способ сбалансировать уличное пространство для пешеходов и автомобилей. Парклет также предназначен для предпринимателей. Это типичное решение, предлагаемое самоуправлением, его можно быстро и легко создать. Документы на размещение типового решения необходимо подать в Центр жителей районов города Риги.

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