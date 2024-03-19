Проблему домогательств в вузах можно было бы разрешить внедрением системы информирования, заявила в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

"Чувство отвращения к произошедшему драматично", — охарактеризовала ситуацию министр, подчеркнув, что недопустимо использование властных позиций в сфере образования. Она добавила, что их не следует использовать на рынке труда в целом. Позиции власти используются по-разному, и не только против женщин, добавила Чакша.

По ее мнению, нужно совершенствовать систему информирования о подобных случаях, чтобы студентам было куда обратиться. Сейчас в вузах разная ситуация и с действующими кодексами этики. Наилучший пример — Рижский университет Страдиня, где кодекс этике наиболее эффективен.

Министерство образования и науки в разговорах со студентами старается выяснить, какую систему информирования они хотели бы видеть.

"В обществе радикально двоякое ощущение — одни говорят, что [студентка] сама виновата, другие готовы к суду Линча. Должна быть четкая система информирования, чтобы не пугать, а улучшать ситуацию через нее", — сказала Чакша.

Как уже сообщалось, Совет по развитию вузов будет искать выход из ситуации с возможными случаями сексуальных домогательств, произошедших в Латвийской академии культуры, Латвийской академии художеств и Латвийской Музыкальной академии Язепа Витолса (JVLMA).

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