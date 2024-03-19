Служба государственных доходов (VID) не констатировала в ходе проверки нарушений в декларации государственного должностного лица — председателя Даугавпилсской думы Андрея Элксниньша. Об этом Латвийскому радио сообщила заместитель руководителя Отдела администрирования данных государственных должностных лиц Налогового управления VID Арта Праула, пишет портал LSM.lv.

"В случае с Элксниньшем была проведена углубленная проверка по декларациям за 2021 и 2022 годы. Был начат и также закончен процесс об административном правонарушении. Никаких нарушений мы не обнаружили", — сказала Праула.

В свою очередь, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сейчас углубленно изучает дело мэра Даугавпилса, подтвердила Латвийскому радио представитель KNAB Паула Вилсоне-Милашевича.

В прошлом году Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica сообщил, что мэр Даугавпилса очевидно живет не по средствам. Журналисты пришли к выводу, что две пары обуви Элксниньша стоили столько же, сколько градоначальник получил на посту мэра в прошлом году, или 2200 евро до уплаты налогов.

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