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Финляндия седьмой год подряд признана самой счастливой страной мира, а Латвия занимает 46-е место, говорится в опубликованном в среду ежегодном докладе ООН "Всемирный доклад о счастье".

В первую десятку самых счастливых стран вошли и другие скандинавские государства — Дания, Исландия, Норвегия и Швеция.

Самой несчастливой страной из 143 включенных в рейтинг государств признан Афганистан.

Впервые с 2012 года, когда был опубликован первый "Всемирный доклад о счастье", в число 20 самых счастливых стран не вошли ни США, ни Германия, опустившиеся на 23-е и 24-е места соответственно.

По сравнению с 2006-2010 гг. самое большое падение индекса счастья произошло в Афганистане, Ливане и Иордании, а самый большой рост — в Сербии, Болгарии и Латвии.

Несмотря на это, Латвия находится лишь на 46-м месте, в то время как Литва вошла в первую двадцатку, заняв 19-е место. Эстония занимает 34-е место.

Индекс счастья измеряется такими субъективными критериями, как оценка людьми уровня своего счастья и их удовлетворенность жизнью, а также объективными показателями, такими как валовой внутренний продукт на душу населения, доступность социальной поддержки, продолжительность здоровой жизни, свобода и уровень коррупции.

Исследователь Университета Хельсинки Дженнифер Де Паола отметила, что уровень счастья финнов в основном определяется их тесной связью с природой и балансом здоровой и активной жизни.

По сравнению, например, с США, где успех часто отождествляется с финансовым успехом, финны имеют "более достижимое представление об успешной жизни", отмечает исследователь. Важную роль в ощущении счастья играют также уровень благосостояния, вера финнов в государственные институты, низкий уровень коррупции, бесплатное здравоохранение и образование.

"Финское общество характеризуется взаимным доверием, свободой и высокой степенью автономии", — отмечает исследователь.

В докладе отмечается, что в большинстве регионов мира молодое поколение счастливее предыдущих поколений. В то же время в Центральной и Восточной Европе ощущение счастья значительно выросло во всех возрастных группах, а в Западной Европе различий в уровне счастья между возрастными группами нет

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