Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") поcле заявления Генеральной прокуратуры сформировала комиссию для оценки ответственности должностных лиц в связи с полетами бывшего премьер-министра, своего однопартийца и нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша. А глава оппозиционной парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс призвал Кришьяниса Кариньша уйти в отставку с поста министра иностранных дел.

В пятницу, 22 марта, Генпрокуратура начала уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием договорных рейсов в командировках бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

У Силини нет информации об уголовном преследовании должностных лиц

В заявлении для прессы Эвика Силиня сообщила, что получила запрос прокурора о правомерности использования договорных авиарейсов.

Чтобы оценить обстоятельства, изложенные в заявлении прокурора, а также действия и ответственность должностных лиц. в среду, 20 марта, премьер-министр поручила Министерству юстиции, Министерству финансов, Министерству экономики и Министерству благосостояния делегировать представителей в независимую комиссию по проверке.

Функции управления комиссией и секретариата будут возложены на Минюст, сообщили агентству LETA в Кабинете министров.

Учитывая требование Генеральной прокуратуры, Силиня также поручила Государственной канцелярии в сотрудничестве с Министерством финансов и Министерством иностранных дел в течение четырех месяцев разработать нормы, определяющие условия использования специальных договорных транспортных услуг.

Также премьер поручила Госканцелярии разработать внутренний регламент для планирования и мониторинга исполнения договоров в соответствии с требованиями закона о публичных закупках и проинформировать Генеральную прокуратуру о принятых мерах до 1 июля 2024 года.

"У меня нет информации о возможном уголовном преследовании конкретных должностных лиц в связи с выявленными прокуратурой нарушениями. Если я получу такую информацию, то немедленно приму меры в соответствии с требованиями закона", — сказала Силиня, подчеркнув, что полагается на компетентность правоохранительных органов.

Оппозиция призывает Кариньша уйти в отставку


"Я призываю Кришьяниса Кариньша не прятаться трусливо за спинами чиновников, перестать позорить государство и самому подать в отставку", — заявил, в свою очередь, глава парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" Эдгар Таварс.

Политик отмечает, что сегодняшнее решение Генеральной прокуратуры подтвердило очевидное: VIP-полеты Кариньша "привели к крупной растрате государственных средств". "Столь же очевидно, кто несет за это ответственность", — считает Таварс.

Политик получил ответ Генпрокуратуры на заявление о спецрейсах Кариньша, в котором говорится о возбуждении уголовного процесса.

Как уже сообщалось, Генеральная прокуратура возбудила и передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией для расследования уголовный процесс о предполагаемом разбазаривании государственных средств в связи с использованием специальных рейсов для командировок Кариньша.

Как сообщалось, информация о спецрейсах делегаций во главе с бывшим премьер-министром Кариньшем вызвала критику в обществе. По данным Госканцелярии, с сентября 2021 по сентябрь 2023 года из государственного бюджета на это было потрачено 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрываемых ЕС — 1,36 млн евро.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit