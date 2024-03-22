Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") поcле заявления Генеральной прокуратуры сформировала комиссию для оценки ответственности должностных лиц в связи с полетами бывшего премьер-министра, своего однопартийца и нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша. А глава оппозиционной парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс призвал Кришьяниса Кариньша уйти в отставку с поста министра иностранных дел.

В пятницу, 22 марта, Генпрокуратура начала уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием договорных рейсов в командировках бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

У Силини нет информации об уголовном преследовании должностных лиц

В заявлении для прессы Эвика Силиня сообщила, что получила запрос прокурора о правомерности использования договорных авиарейсов.

Чтобы оценить обстоятельства, изложенные в заявлении прокурора, а также действия и ответственность должностных лиц. в среду, 20 марта, премьер-министр поручила Министерству юстиции, Министерству финансов, Министерству экономики и Министерству благосостояния делегировать представителей в независимую комиссию по проверке.

Функции управления комиссией и секретариата будут возложены на Минюст, сообщили агентству LETA в Кабинете министров.

Учитывая требование Генеральной прокуратуры, Силиня также поручила Государственной канцелярии в сотрудничестве с Министерством финансов и Министерством иностранных дел в течение четырех месяцев разработать нормы, определяющие условия использования специальных договорных транспортных услуг.

Также премьер поручила Госканцелярии разработать внутренний регламент для планирования и мониторинга исполнения договоров в соответствии с требованиями закона о публичных закупках и проинформировать Генеральную прокуратуру о принятых мерах до 1 июля 2024 года.

"У меня нет информации о возможном уголовном преследовании конкретных должностных лиц в связи с выявленными прокуратурой нарушениями. Если я получу такую информацию, то немедленно приму меры в соответствии с требованиями закона", — сказала Силиня, подчеркнув, что полагается на компетентность правоохранительных органов.

Оппозиция призывает Кариньша уйти в отставку



"Я призываю Кришьяниса Кариньша не прятаться трусливо за спинами чиновников, перестать позорить государство и самому подать в отставку", — заявил, в свою очередь, глава парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" Эдгар Таварс.

Политик отмечает, что сегодняшнее решение Генеральной прокуратуры подтвердило очевидное: VIP-полеты Кариньша "привели к крупной растрате государственных средств". "Столь же очевидно, кто несет за это ответственность", — считает Таварс.

Политик получил ответ Генпрокуратуры на заявление о спецрейсах Кариньша, в котором говорится о возбуждении уголовного процесса.

Как уже сообщалось, Генеральная прокуратура возбудила и передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией для расследования уголовный процесс о предполагаемом разбазаривании государственных средств в связи с использованием специальных рейсов для командировок Кариньша.

Как сообщалось, информация о спецрейсах делегаций во главе с бывшим премьер-министром Кариньшем вызвала критику в обществе. По данным Госканцелярии, с сентября 2021 по сентябрь 2023 года из государственного бюджета на это было потрачено 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрываемых ЕС — 1,36 млн евро.

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