В четверг, 28 марта, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") обсудит со своим однопартийцем, министром иностранных дел ситуацию, сложившуюся вокруг специальных авиарейсов, которыми глава МИД пользовался в то время, когда возглавлял правительство.

Пока Силиня и Кариньш не успели обсудить ситуацию, поскольку были в командировках. Кариньш сейчас находится с визитом в США, пресс-служба МИД сообщала, что у министра запланирована встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Четверг — первый день, когда бывший и нынешний премьеры смогут обсудить произошедшее, сказала Силиня.

"Ситуация достаточно серьезная, и я думаю, что было бы разумно сначала обсудить [ее] с самим министром, предыдущим премьер-министром, как он видит развитие этой ситуации", — сказала Силиня.

Глава правительства напомнила, что после поступления заявления из Генеральной прокуратуры она поручила Государственной канцелярии совместно с Министерством финансов и Министерством иностранных дел в течение четырех месяцев разработать нормативную базу, которая предусматривает уточнение условий использования услуги специальных договорных рейсов.

Также, по указанию прокурора, премьер-министр поручил Госканцелярии разработать внутренний регламент для обеспечения процесса планирования, организации и исполнения таких договоров в соответствии с требованиями Закона "О государственных закупках" и проинформировать Генеральную прокуратуру до 1 июля 2024 года о предпринятых мерах.

Премьер-министр отметила, что в заявлении ответственного прокурора указано, что возможность премьер-министра совершать специальные поездки не должна ограничиваться, но это требует соответствующего правового регулирования.

Чтобы оценить обстоятельств, указанные в заявлении прокурора, а также действий и ответственности должностных лиц, премьер-министр в среду, 20 марта, поручила Министерству юстиции, МИД, Министерству экономики и Министерству благосостояния делегировать представителей в независимую комиссию, которая займется служебной проверкой.

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