Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подготовило поправки к законам, которые позволят этой спецслужбе получать от кредитных организаций дополнительную информацию о клиентах, их счетах и ​​финансовых операциях "в целях осуществления функции тактического анализа", сообщает агентство LETA.

В KNAB утверждают, что поправки в законы необходимы, чтобы дать возможность "проводить полноценный тактический анализ физических и юридических лиц, при обеспечении доступа к данным финансовых операций, осуществляемых этими лицами". В январе прошлого года в KNAB были внесены структурные изменения, в результате чего было создано отдельное управление с двумя структурными подразделениями — Департаментом тактического анализа и Департаментом стратегического анализа.

В то же время Закон "О кредитных организациях" до сих пор не предусматривает за KNAB права получать неразлашаемую информацию, которой располагают кредитные организации, в целях тактического анализа.

KNAB поясняет, что тактический анализ проводится для выявления закономерностей, указывающих на связь конкретных лиц с возможными административными правонарушениями или уголовными правонарушениями. В свою очередь, стратегический анализ проводится для выявления тенденций, типологий и угроз нарушений правил. Тактический анализ необходимо проводить, поскольку он включает в себя широкий спектр сбора данных и анализа сделок и имущественного состояния конкретного лица с целью выявления признаков, которые могут указывать на возможное преступление, аргументирует бюро.

В результате тактического анализа можно выявить конкретных лиц, членов семей этих лиц и тесно связанных с ними деловых партнеров, финансовые активы, а также проследить ход конкретной деятельности или сделок и определенные связи между ними. Соответственно, это поможет предотвращать и раскрывать преступления, связанные с легализацией преступно нажитых средств ("отмывание" денег), а также пресекать коррупционные деяния.

Также такой анализ необходимо проводить в сфере выявления незаконного финансирования политических партий, подчеркивает KNAB.

По мнению самого бюро, закон о KNAB следует дополнить частью, согласно которой судья районного суда должен будет принимать решение о выдаче разрешения на получение для тактического анализа неразглашаемой информации, находящейся в распоряжении кредитных учреждений, о физических лицах. Судья должен будет рассмотреть соответствующее заявление и иные документы, поданные KNAB. Решение не должно подлежать обжалованию.

KNAB считает, что от таких изменений выиграет все общество в целом, поскольку в результате риски и признаки, которые могут указывать на возможное преступление, будут выявляться чаще. С точки зрения KNAB, выдвигаемые им требования соразмерны выгодам, к тому же в настоящее время для реализации изменений не требуется никаких дополнительных финансовых и человеческих ресурсов, поскольку в KNAB уже создан Департамент тактического анализа.

Предусмотренные законопроектом изменения не могут быть реализованы альтернативными решениями, считает бюро. Если на KNAB возложены функции тактического и стратегического анализа, то у должностных лиц KNAB должна быть возможность получать от банков неразглашаемую информацию, дает понять бюро.

Поправки на этой неделе еще публично обсуждаются, затем они будут переданы на рассмотрение в правительство, а затем в Сейм.

Как KNAB получает доступ к неразглашаемой банковской информации сейчас?

Действующая редакция Закона "О кредитных организациях" уже предусматривает право KNAB получать информацию о клиентах и ​​их сделках, проводимых кредитными организациями — то есть, о финансовых услугах, которые кредитные учреждения предоставляют в соответствии с заключенными договорами. Во-первых, такая информация доступна KNABБ как инициатору процесса в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом, во-вторых, как субъекту оперативной деятельности в порядке, установленном Законом "Об оперативной деятельности", с утверждения председателя Верховного суда или специально уполномоченного им судьи Верховного суда. Это также возможно на основании ходатайства руководителя или его уполномоченного лица самого бюро, одобренного председателем Верховного суда или специально уполномоченным им судьей, в целях обеспечения контроля за ограничениями, налагаемыми на государственных должностных лиц, и для выяснения объема безналичных сбережений, получаемых доходов и долговых обязательств государственных должностных лиц.

Аналогичным образом, действующая редакция Закона "О кредитных учреждениях" предусматривает право KNAB получать информацию, которой располагают кредитные организации, в целях обеспечения контроля за соблюдением норм, предусмотренных Законом "О финансировании политических организаций", для выяснения достоверности и законности финансовой деятельности партий, расходов, доходах и пожертвованиях, указанных в декларациях. В особенности в том, что касается предвыборного периода, когда законодательство налагает на политические силы лимиты расходов на агитацию.

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