В марте 2024 года в соцсетях распространился снимок, автор которого якобы запечатлел бабушку действующей главы Еврокомиссии в момент, когда она пожимает руку Адольфа Гитлера. Delfi и проект "Проверено" выяснили, кто на самом деле попал на это фото.

18 марта член Совета Федерации РФ, экс-глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опубликовал эту фотографию в соцсети X с подписью: "Бабуля нынешнего председателя Еврокомиссии в интересной компании. Вот же вы б***и… Теперь понятно". Десять дней спустя тот же снимок разместил в своем Telegram-канале политолог Александр Семченко (92 000 просмотров на момент написания этого разбора). Изображение также распространяли рядовые пользователи X и Facebook.

Фотографию, на которой якобы запечатлены Гитлер и бабушка фон дер Ляйен, распространяли на разных языках (например, хорватском и греческом), что привлекло внимание европейских фактчекеров. Проект Ellinikahoaxes обнаружил оригинал этого снимка на сайте Фотоархива Восточной Пруссии, где утверждается, что автор запечатлел рядом с фюрером девушку по имени Хильдегард Зандоп. По данным архива, этот кадр был сделан в 1937 году в поселении Науниенен (ныне село Берёзовка в Калининградской области РФ). Хорватское издание Faktograf также нашло снимок в фотобанке Getty Images, там указана та же дата (1937 год), но названо другое место съёмки (город Букебург), а имя девушки не приводится.

Урсула фон дер Ляйен (в девичестве Альбрехт) родилась в 1958 году в Брюсселе. Её отец — немецкий политик Эрнст Альбрехт, мать — Хайди Адель Стромайер. Бабушку главы Еврокомиссии по отцовской линии звали Адельхайд Берг, по материнской — Гертруда Ольрогге. Судя по открытым данным, в генеалогическом древе фон дер Ляйен нет женщин с фамилией Зандоп, а бабушки главы Еврокомиссии в 1937 году, когда была сделана вирусная фотография, были старше девушки на снимке. Отсутствие данных о связи между ней и политиком подтвердила также пресс-секретарь Фотоархива Восточной Пруссии Анна Лангнер.

Распространяющаяся в соцсетях фотография обычно представлена в виде скриншота публикации в соцсети X, которую разместил в своём блоге американский политолог и публицист Норман Финкельштейн. В англоязычной подписи говорится: "Фото из семейного альбома Урсулы фон дер Ляйен. "Моя дорогая бабушка месяц не мыла руки после этого знаменательного события"". Такой твит действительно был опубликован в ноябре 2023 года. По всей видимости, запись носила сатирический характер — Финкельштейн резко критикует военную операцию Израиля в секторе Газа, вызванную нападением боевиков ХАМАС в октябре прошлого года, в то время как фон дер Ляйен высказывается по этому вопросу более сдержанно.

В подписях к снимку некоторые авторы также указывали, что одним из дедушек (или прадедушек) главы Еврокомиссии был генерал СС Карл Альбрехт Оберг. "На счету у Оберга 100 000 человеческих душ, отправленных в концлагеря", — утверждают пользователи соцсетей.

По отцовской линии фон дер Ляйен происходит из немецкой семьи Альбрехтов, которая ведёт свою родословную с XVI века. Как установили журналисты AFP, изучившие немецкие генеалогические справочники, дедом главы Еврокомиссии был врач и психолог Карл Эдуард Альбрехт (1902–1965), а прадедом — купец Фридрих Карл Альбрехт (1875–1952).

Карл Альбрехт Оберг не имеет к этому роду никакого отношения, Альбрехт — часть его имени, а не фамилия. Он родился в 1897 году и вправду занимал высокие посты в нацистской иерархии, пройдя путь от рядового члена СС до генерала. В 1942–1944 годах он возглавлял СС и полицию в оккупированной Франции и за особую жестокость получил от местных жителей прозвище Парижский Мясник. В 1945-м Оберга взяли в плен в Австрии, впоследствии его дважды приговаривали к смертной казни, но помиловали в 1958 году, заменив высшую меру на пожизненное заключение. В 1962 году его досрочно освободили, спустя три года он умер в ФРГ.

Таким образом, на вирусном фото не изображена бабушка Урсулы фон дер Ляйен, которая жмёт руку Адольфу Гитлеру. Впервые (и по всей видимости, в шутку) этот снимок связал с главой Еврокомиссии американский публицист Норман Финкельштейн. Никаких доказательств родства между девушкой на фотографии и политиком нет. Ложны и утверждения, что один из предков фон дер Ляйен был высокопоставленным офицером СС.

Утверждения о том, что деды и прадеды европейских политиков занимали важные посты в нацистской Германии, далеко не впервые появляются в интернете. Так, "Проверено" уже разбирало аналогичные заявления, которыми российские провластные СМИ и официальные лица ранее пытались дискредитировать канцлера ФРГ Олафа Шольца и членов его правительства. Отчасти верной оказалась лишь информация о дедушке министра иностранных дел Анналены Бербок, который служил в армии Третьего рейха, но не занимал важных должностей. Сама глава немецкого внешнеполитического ведомства через своего пресс-секретаря заявила, что не знала значительной части информации, которая стала известна совсем недавно.

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