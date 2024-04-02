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Утром 2 апреля в школе в финском городе Вантаа произошел "инцидент со стрельбой", пишет Yle со ссылкой на полицию области Восточная Уусимаа.

Сообщается, что стрельба произошла в здании школы Йокиранта. Полицию вызвали на место происшествия около 9:10 по местному времени (совпадает с местным).

По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали три 12-летних подростка. Около 11:30 стрелок, ровесник пострадавших, был задержан в Хельсинки, он не оказал сопротивление. Подозреваемый доставлен в полицейский участок, у него обнаружено огнестрельное оружие.

Yle со ссылкой на своего корреспондента на месте событий уточняет, что инцидент произошел на территории начальной школы. Сообщается, что ученики находятся на занятиях.

Вантаа — четвертый по величине город Финляндии, он расположен к северо-востоку от Хельсинки.

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