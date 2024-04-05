Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот в результате нападения в Апатитах, сообщают российские СМИ.

«Нападавший задержан, губернатор в операционной», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора. Мотивы нападавшего пока не известны.

В настоящее время раненый губернатор находится в Апатитско-Кировской центральной городской больнице, пишет «Интерфакс».

Главврач больницы Юрий Ширяев позже рассказал РБК, что состояние Чибиса тяжелое и он находится в реанимации, но губернатору повезло в том, что аорта не задета.

Пресс-секретарь губернатора сообщил, что угрозы для его жизни нет.

По данным местных жителей, после встречи в городе Апатиты с населением к губернатору у ДК «Строитель» подбежал мужчина и нанес удар. После этого он был задержан.

После нападения Чибис самостоятельно дошел до машины, рассказал источник «Интерфакса».

В России больше 10 лет не было нападений на руководителей регионов — последним по времени было покушение на Юнус-Бека Евкурова в 2009 году, тогда занимавшего пост президента Ингушетии. Евкуров получил ранения, но выжил, он до сих пор остается на государственной службе, занимает пост замминистра обороны.

В 2004 году в Грозном был взорван президент Чечни Ахмат Кадыров.

В 2002 году в центре Москвы был застрелен глава Магаданской области Валентин Цветков.

Андрей Чибис был назначен губернатором Мурманской области в сентябре 2019 года.

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