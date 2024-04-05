Foto: TASS/Scanpix/LETA

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот в результате нападения в Апатитах, сообщают российские СМИ.

«Нападавший задержан, губернатор в операционной», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора. Мотивы нападавшего пока не известны.

В настоящее время раненый губернатор находится в Апатитско-Кировской центральной городской больнице, пишет «Интерфакс».

Главврач больницы Юрий Ширяев позже рассказал РБК, что состояние Чибиса тяжелое и он находится в реанимации, но губернатору повезло в том, что аорта не задета.

Пресс-секретарь губернатора сообщил, что угрозы для его жизни нет.

По данным местных жителей, после встречи в городе Апатиты с населением к губернатору у ДК «Строитель» подбежал мужчина и нанес удар. После этого он был задержан.

После нападения Чибис самостоятельно дошел до машины, рассказал источник «Интерфакса».

В России больше 10 лет не было нападений на руководителей регионов — последним по времени было покушение на Юнус-Бека Евкурова в 2009 году, тогда занимавшего пост президента Ингушетии. Евкуров получил ранения, но выжил, он до сих пор остается на государственной службе, занимает пост замминистра обороны.

В 2004 году в Грозном был взорван президент Чечни Ахмат Кадыров.

В 2002 году в центре Москвы был застрелен глава Магаданской области Валентин Цветков.

Андрей Чибис был назначен губернатором Мурманской области в сентябре 2019 года.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit