Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал НАТО предпринять реальные шаги для помощи Украине.

"Единство НАТО важно, но еще важнее реальные действия и конкретные результаты", - сказал глава литовской дипломатии во время заседания Совета НАТО-Украина, которое прошло в четверг в Брюсселе.

"Беспрерывные бомбардировки Харькова, острая нехватка боеприпасов и систем ПВО – это реальность, на которую все члены Альянса должны отреагировать немедленно – в ближайшие дни и недели. Страны НАТО действительно имеют необходимые ресурсы для победы Украины", - подчеркнул Ландсбергис после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании совета представил ситуацию на фронте и самые необходимые оборонные нужды Украины.

Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), в четверг Ландсбергис также принял участие во встрече министров иностранных дел стран Северной Европы и Балтии (NB8) и праздновании 75-летия основания НАТО.

"Благодаря НАТО Литва смогла снова появиться на карте Европы как независимая и суверенная страна. К сожалению, реальность сегодняшнего дня такова, что мы не можем исключать, что самые крупные сражения и битвы НАТО ждут нас в будущем", - сказал министр на праздничной церемонии. "Если эти сражения придут к нам, а мы не будем готовы, это будет самой большой ошибкой, которую мы можем совершить", - добавил он.

Напомним, что на этой неделе глава НАТО Столтенберг высказал предложение создать пятилетний фонд для Украины в размере 100 млрд. евро, чтобы Альянс более активно участвовал в отправке оружия Киеву. Польша уже выразила поддержку предложению Столтенберга.

В четверг президент Гитанас Науседа также сказал, что положительно оценивает это предложение. По его словам, это станет еще одним инструментом поддержки Украины, который не ограничит помощь, оказываемую стране в других формах.

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