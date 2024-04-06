Foto: Vida Press

В результате удара России по Харькову в ночь на субботу, 6 апреля, в Шевченковском районе города погибли шесть человек. Еще десять ранены, сообщил мэр Игорь Терехов.

"Прилет" шахедов пришелся по жилой застройке — повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 авто", — говорится в его посте в Telegram.

По данным командования Воздушными силами ВСУ, всего за ночь Россия задействовала 32 БПЛА для атак на Украину. Силам ПВО страны удалось сбить 28 беспилотников. Кроме того, утром 6 апреля ВС РФ запустили по Украине шесть крылатых ракет разных типов: три С-300 из Белгородской области, две Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одну ракету "Калибр" из акватории Черного моря.

Атаки России на Харьков

Сутками ранее, в ночь на 5 апреля, Игорь Терехов сообщил, что при атаке России на Харьков один из дронов Shahed попал в 14-этажную многоэтажку, что привело к разрушениям квартир на нескольких этажах. В общей сложности погибли четыре человека, в том числе трое спасателей, убитых во время повторной атаки на жилой дом в другом месте. "Также среди пострадавших оказалась медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место событий для оказания помощи. Общее же количество раненых различной степени тяжести двенадцать", — написал градоначальник в Telegram.

1 апреля Игорь Терехов заявил в интервью украинскому онлайн-изданию Liga.net, что к тому моменту Россия уничтожила почти всю энергетическую структуру Харькова. Россия использует против Харькова новые снаряды большего радиуса действия - до 90 км, запуская их из Белгорода и области. При этом чаще всего используются комплексы С-300, снаряды от которых долетают до Харькова за 40 секунд, добавил он тогда.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit