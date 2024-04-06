После прорыва дамбы в Орске — втором по величине городе Оренбургской области — вода продолжает прибывать в старую часть города, где расположен преимущественно частный сектор. По данным МЧС России к утру субботы, 6 апреля, в Орске затоплено более 2400 жилых домов и свыше 3 000 придомовых территорий, эвакуированы более 700 человек, в том числе 210 детей.

"Эвакуация жителей не прекращается ни на минуту. Спасатели вывозят людей с помощью плавсредств", - говорится в канале ведомства в Telegram.

Обнаружены три тела погибших

В экстренных службах сообщили РИА "Новости", что при патрулировании подтопленного района Орска тела обнаружены трех человек.

Орск — город в Оренбургской области с населением около 200 тысяч человек. Он расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Как уточняет агентство "Интерфакс", микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Он застроен в основном одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.

Затопление домов в Оренбургской области

По сообщению местных властей, в Оренбургской области затоплены оказались более 2,5 тысячи домов и около 6900 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия более 4200 человек, в том числе 1019 детей. Указывается, что в пункты временного размещения были доставлены 427 жителей области, в том числе 132 ребенка.

"Паводок находится у пиковых значений. Ситуация сложная в целом ряде территорий, особенно в Орске в связи с прорывом дамбы", — приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Паводки в Челябинской области

Вечером 5 апреля в Нагайбакском районе Челябинской области власти на фоне паводка объявили экстренную эвакуацию районного центра Фершампенуаз. Об этом сообщает онлайн-издание Ura.ru со ссылкой на районную газету "Всходы".

"5 апреля в районе был объявлен режим ЧС. Паводком смыло один из мостов, в селе Париж повредило газопровод. Режим ЧС также введен в Брединском и Варненском районе", — говорится в публикации.

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