Во Франции после жестокого нападения скончался 15-летний мальчик. Как сообщает утром в субботу, 6 апреля, агентство AFP, в связи с трагическим инцидентом были задержаны пять подозреваемых: три 17-летних подростка, 15-летняя девочка и 20-летний молодой человек.

По данным полиции, трое молодых людей, скрывавших свои лица, днем 4 апреля избили шедшего домой с уроков 15-летнего школьника Шамседдина. Нападение произошло в подъезде жилого дома в городе Вири-Шатийон, расположенном в 20 километрах к югу от Парижа. Мальчик с остановкой сердца был доставлен в больницу и ночью прооперирован, однако днем 5 апреля он скончался.

Как заявил прокурор Грегуар Дюлен, в связи с этим трагическим инцидентом было возбуждено дело об убийстве. Причины нападения на данный момент остаются невыясненными. Как пишет AFP со ссылкой на одного из учащихся школы, которую посещал Шамседдин, раньше он никогда на становился объектом моббинга.

Второе нападение на школьников во Франции за неделю

Случай в Вири-Шатийон стал уже вторым нападением на школьника со стороны других подростков во Франции за неделю. 2 апреля в городе Монпелье на юге страны была жестоко избита 13-летняя девочка по имени Самара. После нападения она впала в кому. Сейчас она вышла из комы, однако, по данным врачей, ее травмы классифицируются как тяжелые.

В качестве подозреваемых были задержаны трое: 14-летняя ученица той же школы, что и жертва нападения, а также мальчики в возрасте 14 и 15 лет, посещавшие другие школы. Вечером 5 апреля в отношении всех троих было начато расследование по подозрению в попытке убийства. Сейчас подростки находятся "под контролем юстиции".

Указывается, что перед нападением Самара и другие три подростка обменивались в соцсетях оскорблениями. Мать пострадавшей девочки рассказала, что та подвергалась моббингу из-за якобы не соответствующей канонам ислама манеры одеваться и вести себя.

После двух нападений президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "разгуле насилия среди нашей (французской. - Ред.) молодежи", с которым необходимо бороться. "Школы должны быть лучше защищены от подобных преступлений", - подчеркнул Макрон 5 апреля при посещении начальной школы в Париже.

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