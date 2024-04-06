Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в городе Орск Оренбургской области. Дело возбуждено по статьям "нарушение безопасности" и "халатность".

Областная прокуратура ранее заявила, что причиной прорыва дамбы стали "несвоевременно принятые меры" по содержанию сооружения "в надлежащем техническом состоянии".

Поздно вечером в минувшую пятницу, 5 апреля, в городе Орск в Оренбургской области после рекордного сброса воды из водохранилища произошел прорыв дамбы на реке Урал. Власти попросили жителей районов, которым угрожает затопление, срочно эвакуироваться. Вода уйдет не раньше, чем через полторы недели, предупредил глава города.

Спасатели МЧС эвакуировали из города более 1,1 тыс. жителей, в том числе 331 ребенка, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

"По последним данным, в Орске эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, из которых 77 — дети. Подтопленными остаются 2450 домов и 3185 придомовых территорий", — говорится в сообщении.

Эвакуация населения продолжается, спасатели также эвакуируют из затопленных районов оставшихся животных.

В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 600 специалистов и 160 единиц техники, в том числе высокопроходимые плавающие транспортеры.

Президент Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь Оренбургскую область, чтобы на месте организовать необходимые работы в зоне подтопления, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Зона подтопления расширяется

В субботу вечером пресс-служба российского МЧС сообщила еще об одном прорыве насыпной дамбы в Орске, в результате которого еще несколько районов попали в зону подтопления.

Ранее мэр Орска Василий Козупица призвал жителей ряда поселков в городе срочно эвакуироваться из-за прорыва насыпной дамбы.

"В Орске произошел очередной порыв насыпной дамбы. В возможную зону подтопления попадают участки в районе посёлка Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебского", — говорится в сообщении.

"В поселке Никель Орска проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка. На месте работают региональные и муниципальные службы, спасатели. Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам", — сообщила пресс-служба губернатора Оренбургской области.

В телеграм-канале горбольницы Орска сообщается, что 78 пациентов из стационара на ул. Никельщиков полностью эвакуированы.

"Малую часть (14 человек) перенаправили в стационар на ул. Станиславского, большую (64 человека) — на ул. Новосибирскую", — говорится в сообщении.

В регион продолжают прибывать спасатели, идет эвакуация жителей. В настоящее время в пунктах временного размещения находится порядка 300 человек.

5 апреля в Орске прорвало введенную в 2010 году в эксплуатацию защитную насыпную дамбу, главная задача которой — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки.

В последние дни в Оренбургской области наблюдается пик паводка. Поэтому еще в четверг, 4 апреля, во всем регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Уровень воды в реке Урал, на которой стоит Орск, резко повысился, в связи с чем с Ириклинского водохранилища пришлось произвести рекордный сброс воды, сообщали местные СМИ.

По данным региональных властей, дамба рассчитана на значительно более низкий уровень воды в реке Урал — 5,5 м. Сейчас же уровень воды достиг 9,6 м.

Глава Орска Василий Козупица говорил, что дамба должна выдержать небывалую нагрузку, хотя до таких уровней после ввода дамбы в эксплуатацию вода еще не поднималась. Она не выдержала.

Вода прорвала дамбу в двух местах, сообщил в пятницу вечером Козупица. "Вода может прибывать стремительно, поэтому необходима максимальная оперативность", — предупредил глава города.

Под угрозой затопления оказались два из трех районов города — Ленинский и Советский. Орск — второй по величине город в Оренбургской области, в ним живут почти 190 тысяч человек. Он находится рядом с границей с Казахстаном в 286 километрах от областного центра, река Урал делит его на две части — европейскую и азиатскую.

Сейчас вода затапливает микрорайон Старый город в Советском районе Орска на левом (азиатском) берегу Урала. В основном он застроен одноэтажными, двух- и трехэтажными домами 1930-х годов постройки и современными коттеджами, пишет "Интерфакс".

"Насыпная часть [дамбы] в зоне Старого города прорвалась. Там находится частный сектор, он регулярно затапливаемый, — заявили агентству в пресс-службе губернатора Оренбургской области. — Люди были заранее приглашены к эвакуации, часть превентивно эвакуировали днем, эвакуация продолжается".

"В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации", — предупредила городская администрация во "ВКонтакте".

Сейчас подтоплено около 600 домов на девяти улицах, вода продолжает прибывать в старую часть города Орска, сообщает МЧС России.

Людей эвакуировали автобусами и микроавтобусами к родственниками в Новый город на другом берегу Урала и в пункты временного размещения, открытые в школах. В Старом городе отключили электричество. МЧС публикует видео, на котором спасатели обходят частный сектор и говорят людям уезжать.

В зону затопления попадают более 4 тысяч домов и почти 11 тысяч жителей, следует из заявлений властей.

МЧС сообщает, что последствия прорыва дамбы в Орске пытаются устранить, в работе задействованы десятки большегрузных грузовиков.

В дамбе образовалась значительная промоина, отмечает "Коммерсант". Это видно на видеороликах, снятых очевидцами. "Все, мы поплыли, мамуль", — говорит на одном из видео женский голос за кадром.

Издание "Урал56.ру" публикует кадры, на которых вода уже зашла в Старый город и продолжает "стремительно прибывать". На других кадрах бульдозер пытается засыпать место прорыва грунтом.

При патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены два тела, но, по предварительным данным, их смерть не связаны с утоплением, сообщили "РИА Новости" в правительстве области.

О других пострадавших пока неизвестно. В пунктах временного размещения находятся 235 человек, остальные перебрались из своих домов в родственникам.

От паводка пострадал не только Орск, но и Оренбург. Городские власти просят жителей нескольких районов областного центра эвакуироваться.

"Паводок 2024 года в Оренбургской области — сильнейший за последние несколько десятков лет, — пишет издание "Оренбург Медиа". — Сложная ситуация наблюдалась почти во всех территориях области, включая Орск: здесь уже несколько дней топило пригородные поселки. Однако ситуация с прорывом дамбы привела к эвакуации нескольких тысяч человек из зоны подтопления за один вечер".

Уровень реки Урал на утро субботы составляет 9,27 метра, что более чем на 2 метра выше опасного уровня, сообщил глава Орска. Подтоплена половина территории Старого города. Уровень воды быстро растет.

Вода не уйдет в течение двух-трех дней, она уйдет в течение полутора-двух недель, а может быть и более, цитирует его "Урал56.ру". По словам Козупицы, произойдет повреждение домов — и не в каждом можно сразу будет жить.

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