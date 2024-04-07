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Спикер парламента и лидер партии "Голос — социальная демократия" Петер Пеллегрини победил во втором туре президентских выборов в Словакии. Его избрание укрепит власть премьер-министра Роберта Фицо, который выступает против военной помощи Киеву и часто соглашается с российскими оценками войны в Украине.

Пеллегрини набрал 53,26% голосов против 46,73% у прозападного кандидата Ивана Коркока (по итогам подсчета 99,66% голосов).

Фицо в четвертый раз победил на парламентских выборах в Словакии октябре прошлого года. С его избранием внешняя политика страны стала более пророссийской.

Фицо также инициировал реформы уголовного законодательства и СМИ, что вызвало обеспокоенность по поводу ослабления верховенства закона, напоминает Reuters.

В Словакии исполнительная власть принадлежит премьеру, но президент имеет право налагать вето на принимаемые законы и оспаривать их в Конституционном суде. Президент также назначает судей Конституционного суда, что может сыграть важную роль в случае оспаривания реформ Фицо.

До победы Фицо Словакия была одним из самых верных союзников Украины, в том числе она передала Киеву весь свой парк истребителей МиГ-29.

Однако после этого коалиция Фицо, в которую входит партия "Голос" во главе с Пеллегрини, прекратила поставки словацкого оружия в Украину.

Фицо также критиковал позицию Запада по отношению к войне, которую ведет Россия. Он призвал западные страны остановить военную помощь Киеву, немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры с Москвой.

В числе прочего он говорил, что президента Владимира Путина "несправедливо демонизировали" и что принятие Украины в НАТО означало бы начало третьей мировой войны.

Партия Фицо "Курс — социальная демократия" считает необходимым проводить "суверенную внешнюю политику", выступает за "равноправные отношения" между США и ЕС и немедленное прекращение войны в Украине.

"Партия продолжает выступать против военной помощи Украине, поскольку это ведет лишь к продолжению военного конфликта и страданиям мирного населения, не меняет отношение Российской Федерации", — говорится в программе партии. Она готова оказывать только гуманитарную помощь Украине.

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