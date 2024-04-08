Российские войска в ночь на 8 апреля запустили по территории Украины 24 ударных дрона типа "Шахед", сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
17 беспилотников удалось сбить над Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областями.
Упавшие обломки дронов вызвали разрушения в Одесской и Николаевской областях.
В Одесском районе, сообщил глава региона Олег Кипер, в результате атаки беспилотников были повреждены логистическо-транспортный объект и АЗС.
В Вознесенском районе Николаевской области 14 населенных пунктов остались без света из-за повреждения линии электропредач, написал в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким.
Кроме того, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 8 апреля над Днепропетровской областью была сбита авиационная управляемая ракета Х-59, запущенная войсками РФ.