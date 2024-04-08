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Российские войска в ночь на 8 апреля запустили по территории Украины 24 ударных дрона типа "Шахед", сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

17 беспилотников удалось сбить над Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областями.

Упавшие обломки дронов вызвали разрушения в Одесской и Николаевской областях.

В Одесском районе, сообщил глава региона Олег Кипер, в результате атаки беспилотников были повреждены логистическо-транспортный объект и АЗС.

В Вознесенском районе Николаевской области 14 населенных пунктов остались без света из-за повреждения линии электропредач, написал в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким.

Кроме того, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 8 апреля над Днепропетровской областью была сбита авиационная управляемая ракета Х-59, запущенная войсками РФ.

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