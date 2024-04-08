Неизвестные бросили в здании посольства РФ в Вильнюсе по крайней мере две бутылки с зажигательной смесью, пишет Delfi.lt.
Департаменту полиции Литвы известно о двух таких инцидентах за последнее время. Первый произошел в ночь на воскресенье, второй — в ночь на понедельник.
Оба раза неизвестным удалось повредить стену здания. О пострадавших среди сотрудников дипмиссии или случайных прохожих не сообщается.
Литовская полиция заявила о начале расследования.
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