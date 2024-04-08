Неизвестные бросили в здании посольства РФ в Вильнюсе по крайней мере две бутылки с зажигательной смесью, пишет Delfi.lt.

Департаменту полиции Литвы известно о двух таких инцидентах за последнее время. Первый произошел в ночь на воскресенье, второй — в ночь на понедельник.