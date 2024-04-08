Российский волонтер Александр Демиденко, помогавший украинским беженцам вернуться на родину, умер в СИЗО. Об этом родственники активиста сообщили "Би-би-си".

С мая 2022 года Александр Демиденко помогал беженцам из Украины добираться до КПП Колотиловка — Покровка. Это единственный действующий погранпереход из России в Украину.

Сам Александр был пенсионером и жил вместе с женой в частном доме в Белгородской области. В этом доме по пути на родину останавливались сотни людей, которым нужно было где-то переночевать. Некоторые задерживались надолго из-за проблем с документами.

Волонтер открыто занимался помощью беженцам и от своего имени обращался к руководству района с просьбой организовать человеческие условия рядом с КПП — поставить палатку с обогревом и горячей водой.

Ранее в разговоре с "Би-би-си" Александр рассказывал, что его неоднократно вызывали на сам КПП, чтобы провести с ним "воспитательные беседы" — пограничники были недовольны тем, что волонтер открыто критиковал условия, в которых люди вынуждены ждать своей очереди.

Им также интересовалось местное отделение ФСБ. Формально, рассказывал Александр, представителей спецслужбы вызывали местные дружинники из-за того, что волонтер якобы фотографировал что-то недалеко от границы.

Исчезновение, побои и суд

17 октября 2023 года Демиденко как обычно поехал на пограничный переход, чтобы помочь беженцам, но вскоре перестал выходить на связь с родственниками.

Таксисты на автостоянке близ Колотиловки сообщили волонтерам, что видели, как к Демиденко подъехали два "уазика" с символикой Росгвардии, оттуда вышли бородатые мужчины в камуфляже и настойчиво попросили волонтера поехать с ними.

Через несколько дней родственникам удалось выяснить, что волонтер был задержан.

Суд арестовал Демиденко — сначала на 10 суток по административному делу о распитии алкоголя в запрещенных местах, а затем — по уголовному делу о незаконном обороте оружия.

Жена волонтера Наталья Вишенкова рассказала изданию Sota Vision, что 20 октября у них дома прошел обыск, на который привезли ее мужа. Вишенкова сообщила, что свидетели видели на спине Демиденко множество синяков. Канал "Можем объяснить" опубликовал фотографии Демиденко, которые, по сообщению издания, были предоставлены женой волонтера.

Сын Демиденко Олег также рассказал изданию "Новая газета Европа", что отец звонил ему и рассказывал о пытках. По словам Олега, в числе прочего его "привязывали к батарее и стреляли ему под ноги".

По данным семьи, против Демиденко было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Волонтеру вменяли хранение современной гранаты и минного взрывателя времен Второй мировой войны. По словам сына Демиденко, Александр признал себя виновным по этому обвинению, но сделал это под давлением, чтобы защитить близких от преследования.

В конце января Демиденко перевели из Белгородской области в курское СИЗО. Насколько известно из писем Александра семье, с 1 февраля он находился в местной больнице. Там проводилась психиатрическая экспертиза, на которой настояло следствие.

В марте Александра вновь перевели в белгородское СИЗО.

8 апреля адвокат сообщил семье Демиденко, что Александр умер 5 апреля. Никаких подробностей о причинах смерти пока нет.

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