При обрушении Панинского автомобильного моста над железной дорогой в Вязьме Смоленской области упали ехавшие по нему два автомобиля. В результате в понедельник, 8 апреля, погибла находившаяся в легковом автомобиле женщина. Водитель грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии.

В общей сложности пострадали пять человек, заявила пресс-служба регионального управления МЧС. "В Вяземскую ЦРБ доставлено пять пострадавших, среди них - один ребёнок 2010 года рождения. Состояние пострадавших средней степени тяжести и тяжелое. Все имеют множественные травмы", - заявил региональный Минздрав.

⚡️Bridge collapses in Russia's Smolensk region, killing 1, injuring 5.



A bridge collapsed in Vyazma in Russia's Smolensk region on April 8, killing a woman and wounding five more people, including a child, emergency services reported. https://t.co/ZQRTQwpp7L — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 8, 2024

❗️ A bridge, which is the main transportation hub between Belarus and Russia, collapsed in Smolensk region



According to preliminary data, three people were injured. They were in a car and a truck, which fell together with the bridge.



The bridge passed over the Moscow-Minsk… pic.twitter.com/791DEkOOft — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2024

A bridge with cars on it collapsed in the Smolensk region of Russia - Russian media.



The media report that one person died, six more were injured. Four spans of the bridge fell on the Moscow-Minsk railway line (traffic is delayed). The gas pipe is also damaged.



The reason for… pic.twitter.com/rRH37TH7lE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 8, 2024

Без газоснабжения остались почти 9 тысяч жителей

Кроме того, в результате обрушения путепровода повреждены сети газоснабжения, заявило министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области. "От газа отключены потребители Вяземского и Тёмкинского районов. Это 69 юридических лиц, пять котельных и около 8,8 тыс. физических лиц. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы", - отмечается в заявлении.

Панинский путепровод обрушился в Вязьме около 17.00 часов, повреждены железнодорожные пути на перегоне Вязьма - Семлёво. Движение поездов на ветке из Москвы в Минск приостановлено. Как отмечает "Радио Свобода", по данному маршруту поставлялись в том числе военные грузы.

По факту инцидента, который привел к гибели человека возбуждено уголовное дело, заявили в Следственном комитете РФ. Ведутся работы по расчистке путей. Губернатор Смоленской области Василий Анохин написал в Telegram, что "взял под личный контроль ситуацию" и выехал на место происшествия. Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила, что к аварийно-восстановительным работам привлечено 133 специалиста и 23 единицы техники, в том числе от МЧС РФ.

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