Полиция Литвы задержала мужчину, которого подозревают в бросании "коктейлей Молотова" в здание российского посольства в Вильнюсе. Об этом пишет Delfi.lt со ссылкой на Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа.

Сообщается, что задержанный — мужчина 1974 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Подозреваемый арестован, решается вопрос о назначении меры пресечения. Других подробностей полиция не раскрывает.

В ночь на воскресенье неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание посольства РФ в Вильнюсе. Следующей ночью произошел идентичный инцидент. Была повреждена стена дипмиссии, ее сотрудники и случайные прохожие не пострадали.

Полиция проводит расследование по статье о причинении ущерба имуществу опасным для общества способом. Задержанному грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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