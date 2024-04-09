В Брянской области в поселке Климово, расположенном недалеко от границы с Украиной, в результате артиллерийского обстрела погибли женщина и ребенок, написал в своем Telegram-канале глава российского региона Александр Богомаз.

"По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь", — сообщил Богомаз, обвинив в обстреле "украинских террористов".

Удар, по словам губернатора, был нанесен по центру Климово. В поселке загорелся жилой дом, повреждены несколько автомобилей, сообщил он, добавив, что последствия обстрела уточняются.

Поселок Климово расположен в 12 км от границы России и Украины. В нем живут около 13,5 тысячи человек.

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