В Брянской области в поселке Климово, расположенном недалеко от границы с Украиной, в результате артиллерийского обстрела погибли женщина и ребенок, написал в своем Telegram-канале глава российского региона Александр Богомаз.
"По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь", — сообщил Богомаз, обвинив в обстреле "украинских террористов".
Удар, по словам губернатора, был нанесен по центру Климово. В поселке загорелся жилой дом, повреждены несколько автомобилей, сообщил он, добавив, что последствия обстрела уточняются.
Поселок Климово расположен в 12 км от границы России и Украины. В нем живут около 13,5 тысячи человек.
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